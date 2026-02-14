Zelenskiy: Güvenlik garantilerinin ABD Kongresi tarafından onaylanması önem taşıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Senatosu üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarına dikkat çeken Zelenski, "Onlara Rusya'nın Ukrayna'nın enerji sistemine yönelik büyük saldırıları, toparlanma ihtiyaçlarımız ve korunma için ek hava savunma füzelerine duyduğumuz gereksinimler hakkında bilgi verdim" dedi.

Görüşmede diplomatik baskının artırılması ve yaptırımlar konusunda mutabık kalındığını belirten Zelenski, "Daha güçlü yaptırımlar yoluyla Rusya üzerindeki baskıyı artırmak, diplomatik çabaları önemli ölçüde güçlendirebilir. Yakın gelecekte Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda bir yasa tasarısını geçirmeye istekli oldukları için senatörlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Güvenlik garantileri konusunun Ukrayna toplumu için taşıdığı kritik öneme değinen Zelenski, "Her bir noktanın netliği ve kesin olarak anlaşılması, toplumumuzun güvenlik garantileri belgesine olan güveni açısından çok önemlidir. Tüm Ukraynalılar için, güvenlik garantilerinin ABD Kongresi tarafından onaylanması hayati önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı.