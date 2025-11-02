  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Zelenskiy: Hava savunmamızın Patriot bileşenini güçlendirdik
Takip Et

Zelenskiy: Hava savunmamızın Patriot bileşenini güçlendirdik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin hava savunma sistemini ABD yapımı "Patriot" hava savunma sistemleriyle güçlendirdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zelenskiy: Hava savunmamızın Patriot bileşenini güçlendirdik
Takip Et

 

Zelenskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Bu konuda verdiği desteklerden dolayı Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna hava savunmasının Patriot bileşenini güçlendirdik. Hava savunmamızın güçlendirilmesi için bir süredir hazırlık yapıyorduk ve varılan anlaşmalar hayata geçirildi." ifadelerini kullandı.

Rusların, ülkesine yönelik hava saldırılarını önlemeleri gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya ne kadar az başarılı olursa, savaşı bitirme motivasyonu o kadar artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının güçlendirilmesinin, savaşın sona ermesine daha da yaklaşmak anlamına geldiğini vurguladı.

Ukrayna hava sahasının güvenliğinin müttefik ülkeler için de önemli olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, hava savunma imkanlarını güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Dünya
Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesine de iade edecek
Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesine de iade edecek
Filistin: İsrail'in vergi gelirlerine el koyması Filistin yönetimini çöküşe sürüklüyor
Filistin: İsrail'in vergi gelirlerine el koyması Filistin yönetimini çöküşe sürüklüyor
Gazze'de can kaybı 68 bin 865'e çıktı
Gazze'de can kaybı 68 bin 865'e çıktı
İtalyan Alpleri'nde çığ düştü: 5 kişi hayatını kaybetti
İtalyan Alpleri'nde çığ düştü: 5 kişi hayatını kaybetti
Nijerya Trump'a tepki gösterdi: Endişe duyulacak bir ülke değiliz
Nijerya Trump'a tepki gösterdi: Endişe duyulacak bir ülke değiliz
Bir Suriye liderinin ABD'nin başkentine yapacağı ilk resmi ziyaret: Şara, Washington'a gidiyor
Tom Barrack: Suriye lideri Şara Washington'u ziyaret edecek