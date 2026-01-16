Zelenskiy, IMF Genel Müdürü Georgieva ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva ile bir araya gelerek Ukrayna’nın mevcut ekonomik durumu ve gelecek dönem finansman planlarını değerlendirdi.

Zelenskiy’den IMF’ye teşekkür

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Zelenskiy, IMF'nin Ukrayna ekonomisine ve direncine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek "Ukrayna'ya gösterdiği ilgi ve ekonomimizi ve direncimizi güçlendirmeye yardımcı olan programlar için kendisine teşekkür ettim. Bu, özellikle Rus saldırıları ve şiddetli kış hava koşullarının ciddi zorluklar yarattığı şu dönemde çok önemli” dedi.

Görüşmede Rusya’nın stratejik hedeflere yönelik saldırıları hakkında Georgieva’ya bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, "Kendisine Rusya'nın enerji sektörümüze, tüm kritik altyapımıza ve konut binalarımıza yönelik saldırıları hakkında bilgi verdim. 2026-2029 yılları için genişletilmiş finansman sağlayacak yeni bir programın hazırlanmasını görüştük" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, IMF'nin desteğini sürdürme konusundaki istekliliğini takdirle karşıladığını belirterek, "IMF'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etme ve yeni finansman programının uygulanması yönünde çaba gösterme konusundaki istekliliğini takdir ediyoruz" diye konuştu.