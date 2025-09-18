  1. Ekonomim
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere ile yapılan "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi ile İngiltere arasında ocak ayında imzalanan "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı.

Zelenskiy ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine verdiği desteklerden dolayı İngiltere Kralı 3. Charles ve ailesine teşekkür etti.

Ukrayna'nın, insanların hayatını ve değerleri korumak için mücadele verdiğini kaydeden Zelenskiy, bu mücadelede ABD ve Avrupalı müttefiklerin desteğini aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Avrupa kıtasında kalıcı barışın sağlanması için çaba sarf ettiklerini belirterek birçok alanda özgürlüğü savunma konusunda İngiltere'nin liderlik gösterdiğini kaydetti.

Zelenskiy '100 Yıllık Ortaklık' anlaşmasını onayladı

Ukrayna ve İngiltere arasında daha önce "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasının imzalandığını anımsatan Zelenskiy, Ukrayna parlamentosunun 17 Eylül'de bu anlaşmanın onaylanması için bir yasayı kabul ettiğini aktardı.

Söz konusu yasayı imzaladığını kaydeden Zelenskiy, "İttifakımız gücümüzü ikiye katlıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile İngiltere arasında savunma, ekonomi ve diğer alanlardaki işbirliğini güçlendirecek olan ve "100 Yıllık Ortaklık" olarak adlandırılan anlaşma, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından 16 Ocak'ta Kiev'de imzalanmıştı.

