Zelenskiy: Kiev'de bin 400'den fazla apartman binası hala ısıtmasız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırılar ve onarım çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

"400'den fazla apartman binası hala ısıtmasız"

Zelenski "Enerji sektöründeki durum ve Rus saldırılarının sonuçlarını ortadan kaldırma çabaları hakkında bir koordinasyon görüşmesi gerçekleştirdim. En zorlu koşullar başkentte devam ediyor: Kiev'de bin 400'den fazla apartman binası hala ısıtmasız ve bu binaların her birinde yaşayan insanların ihtiyaç duydukları tüm desteği almaları çok önemli" dedi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Kiev'de "Isınma Paketleri" programının genişletileceğini belirten Zelenski, "Yakın gelecekte dağıtım 40 bin kiti bulacak ve önemli bir kısmı özellikle Kiev'e tahsis edilecek. Kiev bölgesi, Harkiv ve bölgenin diğer şehirleri, Sumi, Çernihiv, Donetsk ve Dinyeper bölgeleri ile Kropyvnytskyi ve çevresindeki durum hakkında raporlar sunuldu. Kherson bölgesindeki durum ayrı olarak ele alındı. Bölgedeki 6 yerleşim yeri, sürekli insansız hava aracı saldırıları nedeniyle son derece zor enerji koşullarıyla karşı karşıya olup, bu durum onarım çalışmaları için olağanüstü zorlu koşullar yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası iş birliği ve nükleer enerji güvenliğine de değinen Zelenski, açıklamasını "Ukrayna'ya elektrik ithalatının potansiyel hacmini artırmak için Romanya ile sınır ötesi işbirliğini artırmak için çalışan herkese teşekkür ederim. Enerji Bakanı ile nükleer enerji üretimi konusundaki durumu detaylı olarak görüştüm. Rus ordusu için nükleer enerji tesislerimiz nükleer santrallere bağlı altyapı ve şebekeler de dahil olmak üzere fiilen sürekli hedef olmaya devam ediyor. Ve bu, şimdiye kadar elde edilenden daha öte bir yanıt gerektiriyor.” sözleriyle tamamladı.