Zelenskiy, Macron, Starmer ve Merz’le barış planını değerlendirdi

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer ve Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Ukrayna'ya verdikleri desteklerden dolayı Avrupalı liderlere teşekkür ettiğini aktaran Zelenskiy, "Ukrayna ve tüm Avrupa için bir barış planı görüştük." ifadesini kullandı.

"Trump ve ekibinin bu savaşı sona erdirme çabalarını takdir ediyoruz"

Savaşı sona erdirmek için ABD'nin hazırladığı "barış planı" üzerinde çalışmaya devam etiklerini vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"ABD, Başkan (Donald) Trump ve ekibinin bu savaşı sona erdirme çabalarını takdir ediyoruz. ABD tarafının hazırladığı belge üzerinde çalışıyoruz. Bu, gerçek ve onurlu bir barışı sağlayacak bir plan olmalı."

Zelenskiy, "Temel pozisyonların dikkate alınmasını sağlamak için yakın bir koordinasyon içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Zelenskiy'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

"Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." ifadesi yer alan açıklamada, Zelenskiy'nin de ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.