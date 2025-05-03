Zelenskiy Moskova’ya gidecek liderleri uyardı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan’da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bence, Başkan Trump ile şimdiye kadarki en iyi görüşmemizi gerçekleştirdik. Başkan Trump’ın Vatikan’daki görüşmemizin ardından olaylara farklı bakmaya başladığına eminim" dedi.

"En iyi görüşmemizi gerçekleştirdik"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 26 Nisan'da Papa Francis’in cenaze töreni marjında ABD Başkanı Donald Trump ile Roma’daki Aziz Petrus Bazilikasında gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından paylaşılan açıklamaya göre Zelenskiy, "Bence, Başkan Trump ile şimdiye kadarki en iyi görüşmemizi gerçekleştirdik. Başkan Trump’ın Vatikan’daki görüşmemizin ardından olaylara farklı bakmaya başladığına eminim. Bekleyip göreceğiz. Her halükarda, bu onun vizyonu ve kendi tercihi" dedi.

"Yaptırımlar konusunda Trump’ın tepkisi 'çok güçlü' oldu"

Zelenskiy ayrıca, ABD Başkanı Trump ile Kiev ve Moskova arasında 30 günlük bir ateşkes konusunda uzlaşı sağlamış olduklarını açıkladı. Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptırımlar konusunu da gündeme getirdiğini ve Trump’ın bu meseleye ilişkin tepkisinin "çok güçlü" olduğunu ifade eden Zelenskiy, konuya ilişkin detay vermedi.

"Bana, bunların ücretsiz olmadığını ve bu konuda çalışacaklarını söyledi"

ABD ile imzalanan mineral anlaşmasının her iki ülke için de yararlı olduğunu belirten Zelenskiy, bu anlaşmanın ABD yatırımlarının geleceğini güvence altına almanın yanı sıra Ukrayna topraklarını ve halkını da koruyacağını savundu. Ukraynalı lider, ülkesinin madenlerinden elde edilecek gelirlerin başlangıç döneminde Ukrayna dışına çıkarılmayarak yeniden yatırım için kullanılacağını vurguladı. Zelenskiy, görüşmede Ukrayna’nın savaşın başından bu yana en fazla üzerinde durduğu konu olan hava savunma sistemlerinin de gündeme geldiğini ve Kiev’in taleplerinin Trump’a iletildiğini söyledi. Zelenskiy, "Bana, bunların ücretsiz olmadığını ve bu konuda çalışacaklarını söyledi" dedi.

Putin’in üç günlük ateşkes teklifine yanıt verdi

Zelenskiy ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Mayıs’taki Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde 3 günlük ateşkes teklifine de yanıt verdi. Zelenskiy, ülkesinin ateşkes anlaşmasını ancak bu anlaşmanın 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde kabul edeceğini açıkladı.

9 Mayıs’ta Moskova’ya gidecek liderleri uyardı

Zelenskiy, ayrıca Rusya ile savaşın devam ediyor olması sebebiyle de Moskova’daki 9 Mayıs kutlamalarına katılacak yabancı devlet adamlarının güvenliğini garanti edemeyeceklerini de söyledi. Zelenskiy, "Rusya Federasyonu topraklarında olanlardan biz sorumlu olamayız. Güvenliğinizden onlar sorumlu olacaklar, bu nedenle size herhangi bir güvence veremeyiz" diye konuştu.

Rusya’dan tepki

Zelenskiy’nin açıklamalarına cevap veren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev ise, Rusya’nın başkenti Moskova’nın 9 Mayıs’taki Zafer Günü kutlamaları sırasında saldırıya uğraması halinde kimsenin Ukrayna’nın başkenti Kiev’in 10 Mayıs tarihini görebileceğini garanti edemeyeceğini söyledi.

Aralarında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in de yer aldığı bir dizi dünya liderini İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyasına karşı kazanılan zaferin yıldönümünün idrak edileceği 9 Mayıs törenlerinde Moskova’da ağırlamaya hazırlanan Kremlin, 72 saat süreli bir ateşkesin 8, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde geçerli olacağını açıklamıştı.