Zelenskiy: Ne yazık ki şu an Kiev’de 4 kişinin öldüğü biliniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın son saldırılarının bilançosu ve sahadaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

"Şu ana kadar sadece başkentte 4 kişinin öldüğü biliniyor"

Saldırıların etkilerine ve kayıplara değinen Zelenski, "Kiev ve bölgede, Rusya'nın gerçekleştirdiği büyük saldırının etkileriyle hala mücadele ediliyor. Sadece 20 konut binası hasar gördü. Saldırıların ardından kurtarma çalışmaları Lviv bölgesinde ve ülkemizin diğer bölgelerinde de devam ediyor. Ne yazık ki, şu ana kadar sadece başkentte 4 kişinin öldüğü biliniyor. Bunların arasında bir ambulans görevlisi de var. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, saldırıda kullanılan mühimmat miktarını ve hedefleri detaylandıran Zelenski, "Genel olarak, dün gece 242 insansız hava aracı vardı. Ayrıca enerji tesislerini ve sivil altyapıyı hedef alan 13 balistik füze, bir Oreshnik orta menzilli balistik füze ve 22 seyir füzesi de vardı. Saldırı, tam da önemli bir soğuk hava dalgasının yaşandığı dönemde gerçekleşti. Tam olarak sıradan insanların normal yaşamını hedef alıyordu" ifadelerini kullandı.

Hava savunması desteği ortaklar için öncelik

Hava savunma sistemlerinin önemine dikkat çeken Zelenski, açıklamasını ”Bugünkü saldırı aynı zamanda tüm ortaklarımıza Ukrayna'nın hava savunmasını desteklemenin kalıcı bir öncelik olduğunu çok güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Teslimatlarda, üretimde veya anlaşmalarda tek bir gün bile kaybedilmemeli. Bugün, yaşananlar ve ihtiyaç duyduğumuz yanıt önlemleri hakkında tüm seviyelerdeki ortaklarımızı bilgilendireceğiz” sözleriyle tamamladı.