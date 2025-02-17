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Zelenskiy öneriyi reddetti, Beyaz Saray'dan tepki geldi

Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ülkesinin değerli madenlerinin yarısını ABD'ye devretme fikrini reddetmesini "dar görüşlülük" olarak tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Zelenskiy öneriyi reddetti, Beyaz Saray'dan tepki geldi
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Münih Güvenlik Zirvesi'nde ana gündem olan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin detaylar ABD kamuoyunun gündemine yansımaya devam ediyor.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin son açıklamalarına tepki gösterdi.

ABD'li yetkili, Zelenskiy'nin, ülkesinin değerli madenlerinin yarısını ABD'ye devretme fikrini reddetmesini "dar görüşlülük" şeklinde tanımladı.

Zelenskiy öneriyi reddetmişti

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun bir karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesindeki maden kaynaklarına "müttefiklerden yatırım çekmeye açık" olduklarını söylemişti.

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