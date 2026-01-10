Zelenskiy: Oreshnik füzesi bu kez Lviv bölgesine karşı tekrar kullanıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusların soğuk hava dalgasından faydalanarak olabildiğince çok enerji tesisine saldırmaya çalıştığını belirtti. Oreshnik füzesinin bu kez Lviv bölgesine karşı tekrar kullanıldığını ifade eden Zelenski, yine hedefin özellikle Avrupa Birliği sınırlarına yakın olduğunu aktardı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Zelenskiy, açıklamasında ayrıca "Orta menzilli balistik füzelerin kullanımı açısından bu, Varşova, Bükreş, Budapeşte ve diğer birçok başkent için aynı zorluğu oluşturuyor." ifadelerine yer verdi.