Zelenskiy: Putin blöf yapıyor, Alaska’daki görüşme öncesi baskı kurmaya çalışıyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşme öncesinde Ukrayna’daki durumun ele alındığı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve AB liderleri ile yaptığı iki ayrı video konferans görüşmesinin ardından Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Merz, ilk video konferans görüşmesinin Finlandiya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya ve Ukrayna devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin katılımıyla yapıldığını belirtti. Merz, ikinci video konferans görüşmesinin ise ilk toplantıya katılan hükümet ve devlet başkanları ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olduğunu ifade etti.

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Avrupa'nın bölünmesinin yarasını yeniden açtı"

Almanya Başbakanı Merz, 64 yıl önce bugün 13 Ağustos 1961'de inşasına başlanan Berlin Duvarı'nın Almanların ve Avrupa'nın bölünmesinin sembolü olduğunu ancak bu bölünmeyi aşmayı başardıklarını belirtti. "Ancak üç buçuk yıldır Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Avrupa'nın bölünmesinin yarasını yeniden açtı" diyen Merz, Trump ile Putin’in cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmenin doğru yönde ilerlemesi için Avrupalılar olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

"Alaska'daki görüşmede Avrupa ve Ukrayna’nın temel güvenlik çıkarları korunmalıdır"

Trump'ın cuma günkü görüşmede başarılı olmasını istediklerini ifade eden Merz, "Alaska'daki görüşmede Avrupa ve Ukrayna’nın temel güvenlik çıkarları korunmalıdır. Bugün, Avrupalılar olarak ABD Başkanı Trump'a ilettiğimiz mesaj buydu. Cuma günü ulaşılabilir hedef konusunda hemfikir olduğumuzu söyleyebilirim. ABD Başkanı Ukrayna'da barış için çalışırken Avrupa ve Ukrayna'nın çıkarlarını gözetmesi halinde, bizim tam desteğimize güvenebileceğini biliyor" diye konuştu.

Trump-Putin görüşmesi öncesi Avrupa'nın 5 şartı

Almanya Başbakanı Merz, Rusya-Ukrayna Savaşı’na barışçıl bir çözüm için Avrupalıların beş temel koşulunu sıraladı. Merz, "Müzakerelerin doğru sırayla yapılmasını istiyoruz. Öncelikle ateşkes sağlanmalı, ardından temel unsurlar bir çerçeve anlaşmada kararlaştırılmalıdır. Ukrayna toprak meseleleriyle ilgili müzakerelere hazırdır ancak sınırların zorla değiştirilemeyeceği ilkesi geçerli olmaya devam etmelidir. Dördüncü olarak, müzakereler Kiev için sağlam güvenlik garantileri içermelidir. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkelerinin egemenliğini etkili bir şekilde savunabilecek durumda olmalı ve öyle kalmalıdır. Ayrıca, uzun vadede Batı'nın yardımına güvenebilmelidirler. Beşincisi, müzakereler ortak bir transatlantik stratejinin parçası olmalıdır. Bu strateji, Ukrayna'ya güçlü destek ve Rusya'ya gerekli baskı uygulamaya devam etmelidir" dedi.

"Trump ile önce Zelenskiy ve beni, ardından da diğer Avrupa devlet ve hükümet başkanlarını bilgilendireceği konusunda anlaştık"



Merz, Alaska’daki Trump -Putin görüşmesinin Rusya tarafında herhangi bir hareketliliğe neden olmazsa ABD ve Avrupalıların Rusya'ya baskıyı arttırması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump’ın baskının artırılması gerektiği konusunu onayladığını belirten Merz, "Putin ile görüşmeden hemen sonra, Trump ile önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve beni, ardından da diğer Avrupa devlet ve hükümet başkanlarını bilgilendireceği konusunda anlaştık" dedi.

Trump ile Putin arasında Alaska'da gerçekleşecek görüşmeyi "önemli kararların alınabileceği" bir görüşme olarak gördüğünü belirten Merz, "Ukrayna'da barış için umut var. Avrupa'nın ortak bakış açısıyla hareket ediyoruz. Trump ile Putin arasında bir anlaşmaya varılmasını umuyorum" ifadelerini kullandı. Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna bağlamında görüşmelere devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

"Putin blöf yapıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise sözlerine Almanya’nın ülkesine verdiği askeri ve ekonomik desteklere teşekkür ederek başladı. Rusya Ukrayna savaşı bağlamında yapılan görüşmelere ve atılan adımlara değinen Zelenskiy, "Hepsi Avrupa'da barış, dünyada barış istiyor. Bugün ABD Başkanı ile ortak pozisyonlarımızı görüştük. Bir koordinasyon görüşmesi yapıldı. Ortak ilkeler üzerinde anlaştık" dedi.

"Ukrayna ile ilgili her konuda Ukrayna masada oturmalı. Silahların susturulması gerekiyor. Sağlam güvenlik garantileri olmalı" diyen Zelenskiy,"Rusya'ya baskı yapılmalı, yaptırımlar uygulanmalı ve Rusya silahların susturulmasını kabul etmezse bu yaptırımlar daha da sertleştirilmeli" dedi.

Putin’in "barış isteği" söylemlerine ilişkin ise Zelenskiy, "Putin blöf yapıyor, Alaska’daki görüşme öncesi Ukrayna cephesinin her noktasında baskı kurmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Rusya’nın tüm Ukrayna'yı işgal etmiş gibi bir izlenim oluşturmak istediğini belirten Zelenskiy, bunun işe yaramadığını, Ukrayna’nın da Rus askeri sanayisine yönelik saldırıları olduğunu hatırlattı. "ABD Başkanı’na, Putin'in barış istemediğini, bizi tamamen işgal etmek istediğini söyledim. Putin kimseyi kandıramayacak. Barışı sağlamak için baskıya ve yaptırımlara ihtiyacımız var. Ortaklarımızla birlikte Putin'in savaşını durdurabiliriz" dedi.

Alaska'daki Trump - Putin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşında acil bir ateşkes sağlanacağını umduklarını belirten Zelenskiy, "Trump bana, sonuçlar ortaya çıktığında benimle iletişime geçip sonuçları konuşacağımızı ve sonraki adımlarımızı konuşacağımızı söyledi" dedi.

"Bir anayasamız var"

Trump-Putin görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasında muhtemel toprak değişimine ilişkin "Toprak takası için Anayasal onay almam lazım" sözleri hatırlatılan Zelenskiy, kararında değişiklik olmadığını belirterek, "Bizim temelimiz olan bir anayasamız var ve anayasa değiştirilmedi, bu nedenle ben de pozisyonumu değiştiremem" dedi.

Berlin’deki Ukrayna toplantısında Rusya koruması

Almanya Başkanlığının gizli kat olarak bilinen 4’üncü katında çevrimiçi yapılan Ukrayna gündemli toplantılarda en yüksek güvenlik seviyesinin uygulandığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ile diğer hükümet başkanları arasında Başbakanlık'ta yapılan video konferans görüşmesinin özellikle Rus casuslarının gizlice dinleyebileceği endişesi nedeniyle bir dizi önlemler alındı. Tercümanların dahi alınmadığı toplantıda Merz ve Zelenskiy’in sınırlı sayıda yardımcısı yer alırken, katılımcıların görüşmeler öncesi kapatılan cep telefonları da hiç bir şekilde dinlenmeyecek kutulara konuldu.