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Zelenskiy: Putin, Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine düzenlediği füze saldırılarında kıtalar arası balistik füze kullandığını ileri sürerek, "Putin'in Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullandığı belli" dedi.

Haber Merkezi
AA
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Zelenskiy: Putin, Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullanıyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun bu sabah ülkesine düzenlediği füze saldırısında kıtalar arası balistik füze de kullandığını ileri sürdü.

"Putin'in Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullandığı belli"

Rusya'nın, Ukrayna'dan "korktuğu" için artık ülkesine karşı saldırılarında yeni tür füzeler kullanmaya başladığını ifade eden Zelenskiy, "Putin'in Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullandığı belli." dedi.

"Putin, komşusunun elinden kayıp gitmesini önlemek için elinden geleni yapıyor"

Ülkesine bugün atılan füzenin, özelliklerine göre kıtalar arası balistik füze olduğunu savunan Zelenskiy, "Putin, komşusunun elinden kayıp gitmesini önlemek için elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, akşam saatlerinde Kiev'e gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Anthony David Radakin'ı kabul ettiğini bildirdi.

Toplantıda iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğini görüştüklerini aktaran Zelenskiy, Ukrayna ordusuna askeri yardımları da ele aldıklarını ifade etti.

Ukrayna'ya düzenlenen saldırılarda 34 kişi yaralandı

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lısak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugün düzenlediği füze saldırıları sonucu Kriviy Rig kentinde 31 kişinin, Dnipro'da ise 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lısak, saldırılarda kentlerdeki sivil yapılarıyla apartman ve idari binaların hasar gördüğünü belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun ülkeye yönelik bu sabah hava saldırısında aralarında kıtalar arası balistik füzenin de olduğu çeşitli bombalar kullandığı iddiasında bulunmuştu.

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