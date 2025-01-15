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Zelenskiy: Rus ordusu Ukrayna'nın enerji altyapısına yoğun hava saldırısı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak ülkesinin enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Zelenskiy: Rus ordusu Ukrayna'nın enerji altyapısına yoğun hava saldırısı düzenledi
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Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirterek "Kışın ortasındayız ve Rusların hedefi aynı, enerji sektörümüz." ifadesini kullandı.

"Ukrayna hava savunma kuvvetlerince en az 30 füzenin imha edildi"

Rus ordusunun bu saldırıda balistik füzeler de dahil 40'ten fazla füze kullandığını belirten Zelenskiy, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince en az 30 füzenin imha edildiğini aktardı.

Zelenskiy, Rusların saldırıda 70'ten fazla İHA da kullandığı bilgisini paylaşarak "Ukrayna hava kalkanının mevcut imkanlarını sürekli güçlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy açıklamasında, Almanya'daki Ukrayna konulu "Ramstein" formatında düzenlenen toplantılar ile NATO'nun Washington'daki zirvesinde ülkesine yönelik hava savunma desteği konusunda alınan kararların henüz sonuna kadar uygulanmadığını kaydetti.

Ukrayna'nın hava savunma sistemleri üretebilmesi için gereken lisansı almak için yakın zamanda müttefik ülkelerle görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, bu çözümün ülkesinin güvenlik garantisi olabileceğini belirtti.

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