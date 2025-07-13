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Zelenskiy: Rus ordusu, Ukrayna'ya 1800'den fazla İHA ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya 1800'den fazla İHA ile saldırdığını belirtti.

Haber Merkezi
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Zelenskiy: Rus ordusu, Ukrayna'ya 1800'den fazla İHA ile saldırdı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1800'den fazla insansız hava aracı (İHA), 1200'den fazla güdümlü bomba ve çeşitli tipte 83 füzeyle saldırdığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Ukrayna'ya son bir haftada gerçekleştirdiği İHA ve füze saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rusların, son 7 günde Ukrayna'nın farklı bölgelerine 1800'den fazla İHA, 1200'den fazla güdümlü bomba ile çeşitli tipte 83 füzeyle saldırdığını belirten Zelenskiy, "Ruslar halkımızı daha fazla korkutmak için şehirlere ve yerleşim yerlerine yönelik terörü artırıyor. Ancak Moskova'nın planlarına rağmen, hava savunma kuvvetlerinin çalışmalarından olumlu sonuçlar alınıyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi yönünde diplomasinin etkili olabilmesi için öncelikle Rus saldırıların önlenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için müttefiklerin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, "Savunmamızı güçlendirecek tüm anlaşmaların hayata geçirilmesini umuyoruz." ifadesine yer verdi.

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