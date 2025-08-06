  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Zelenskiy: Rusya ateşkese daha yakın
Takip Et

Zelenskiy: Rusya ateşkese daha yakın

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ateşkese daha yatkın göründüğünü belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zelenskiy: Rusya ateşkese daha yakın
Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bugün ülkesinin Sumi bölgesinde cephe hattında incelemelerde bulunduğunu aktaran Zelenskiy, savaşla ilgili gelişmeler hakkında bilgi aldığını belirtti.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün telefonda görüştüğünü anımsattı.

"Rusya artık ateşkese daha yatkın"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Moskova'da düzenlediği toplantı hakkında Trump ile konuştuğunu hatırlatan Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın. Ama asıl önemli olan, ayrıntılarda bizi kandırmamalarıdır, ne bizi ne de ABD'yi." dedi.

Ukrayna'nın kendi bağımsızlığını savunacağını kaydeden Zelenskiy, "(Ateşkes konusunda) Müttefiklerimize, Ukraynalı yetkililer ile güvenlik danışmanlarının yakın gelecekte, pozisyonumuzu, ortak tutumumuzu ve ortak görüşümüzü belirlemek için görüşmelerin yapılmasını önerdik." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

ABD'nin gümrük tarifesini yüzde 50'ye çıkardığı Hindistan'dan açıklamaABD'nin gümrük tarifesini yüzde 50'ye çıkardığı Hindistan'dan açıklamaKüresel Ekonomi
ABD, Rus yatını 3 yıl sonra açık artırmaya çıkardıABD, Rus yatını 3 yıl sonra açık artırmaya çıkardıDünya

 

​​​​​​​

Dünya
ABD, Rus yatını 3 yıl sonra açık artırmaya çıkardı
ABD, Rus yatını 3 yıl sonra açık artırmaya çıkardı
Slovenya, İsrail'in Filistin'de ürettiği ürünlerin ithalatını yasakladı
Slovenya, İsrail'in Filistin'de ürettiği ürünlerin ithalatını yasakladı
Trump'tan Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin ilk mesaj: Büyük ilerleme kaydedildi
Trump'tan Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin ilk mesaj
ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Gana'da düşen askeri helikopterde 2 bakan hayatını kaybetti
Gana'da düşen askeri helikopterde 2 bakan hayatını kaybetti
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki yemin ederek göreve başladı
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki yemin ederek göreve başladı