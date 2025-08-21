  1. Ekonomim
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme şartını açıkladı. Zelenskiy, görüşmenin Türkiye, İsviçre veya Avusturya gibi tarafsız ülkelerde gerçekleşebileceğini ifade etti.

Zelenskiy, Putin ile görüşme şartını açıkladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası bir görüşmenin şartlarını kamuoyuyla paylaştı. Zelenskiy, görüşmenin Türkiye, İsviçre veya Avusturya gibi tarafsız ülkelerde gerçekleşebileceğini ifade etti.

Barış görüşmeleri için somut ön koşul

Zelenskiy, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün" açıklamasını yaparak, barış görüşmeleri için somut ön koşulunu netleştirdi. 

Günlük koordinasyon süreci başladı

Bunun yanında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek ve gelecekteki saldırıları önlemek için günlük koordinasyon süreci başlattıklarını ifade etti.

Yermak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington'dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO'yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum" dedi.

