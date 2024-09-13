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Zelenskiy: Rusya ile yapılan esir takası sonucu 49 Ukraynalı serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takası kapsamında 49 Ukraynalı asker ve sivilin serbest bırakıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Zelenskiy: Rusya ile yapılan esir takası sonucu 49 Ukraynalı serbest bırakıldı
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Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasında bir esir takasının daha gerçekleştirildiğini duyurdu.

Esir takası sonucu 49 Ukraynalı serbest bırakıldı

Takas sonucu Ukraynalı askeri personel ve sivil olmak üzere toplam 49 kişinin ülkesine getirildiğini aktaran Zelenskiy, "Esir ve rehinelerin Rus esaretinden serbest bırakılmasını sağlayan tüm ekibimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'dan esir takasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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