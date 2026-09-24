Zelenskiy: Rusya tarihinde ilk kez, petrol sektörünün son nefesini verdiğini duyuyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na hitap etti. Konuşmasına ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajı alıntılayarak başlayan Zelenskiy, "Başkan, Rusya’nın Ukrayna ile savaşı nedeniyle dizel sektöründe kontrolü kaybettiğini yazdı. BM Güvenlik Konseyi’nde daimi koltuğa sahip olan ve petrol ihracatı ile bu kadar gurur duyan bir ülke için, bundan daha aşağılayıcı bir kayıp hayal etmek zor" dedi.

Trump’ın Rusya’daki dizel rafinerilerinin çok büyük bir kısmının havaya uçurulduğu açıklamasını yineleyen Zelenskiy, "Bu doğru. Rusya, büyük bir hata yaptı. Ukrayna ile yürütülen bu saçma ve bitmek bilmeyen savaş sona ermeli. Bunun aksini söyleyecek tek bir dünya lideri tanımıyorum. Bu savaşı açıkça destekleyen kimseyi de tanımıyorum. Sadece bir kişi dışında" dedi.

"Rus ordusu, ocak ayından ağustos ayına kadar Ukrayna’da 248 bin 964 kişi kaybetti"

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesini ele geçirme hedefi çerçevesinde verdiği kayıplara değinen Zelenskiy, "Rus ordusu, yalnızca bu yıl ocak ayından ağustos ayına kadar Ukrayna’da 248 bin 964 kişi kaybetti. 248 bin kişi öldü ya da ağır yaralandı. Dünyada nüfusu yalnızca 8 ayda kaybedilen Rus askerlerinin sayısından az olan 21 ülke var. Bu kayıpların her biri için video teyidimiz mevcut. Bunlar sadece istatistik değil, bunlar insan. Elimizde binlerce Rus askerinin ölümünü gösteren dron görüntülerinden oluşan bir arşiv var. Bu delilik. Ama yine de ölüme gitmeye devam ediyorlar. Çünkü (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin öyle istiyor" dedi.

Rusya’nın bunca kayba rağmen bu yıl yalnızca bin kilometrekarenin biraz üzerinde toprak ele geçirebildiğini ve bunun önemli bir kısmının şimdiden Ukrayna güçleri tarafından geri alındığını söyleyen Zelenskiy, "Rusya’nın 17 milyon kilometrekare toprağı var. Putin, buna bin kilometrekare daha eklemek için 248 bin kişiyle bedel ödüyor. Halen Putin’in makul ve ılımlı biri olduğunu düşünen var mı?" dedi.

Savaşa Kuzey Kore’nin de asker gönderdiğini ve karşılığında Rusya’dan balistik füze ve dron teknolojisi aldığını savunan Zelenskiy, "Kuzey Kore’nin komşuları ve Asya genelindeki ülkeler, muhtemelen gelişmiş balistik füzeleri ve Pyongyang’ın çok daha güçlü hale gelen dron kapasitesini fark etmiştir" dedi.

Putin’in ABD Başkanı Trump’ın temsilcilerine "Donetsk bölgesini ele geçireceğini ve bunun için birkaç aya daha ihtiyacı olduğunu" söylediğini aktaran Zelenskiy, "Bu, beş yıl içinde 17 veya 18. kez verdiği sözün aynısı. Hep aynı şey, ‘yalnızca birkaç ay daha’. Sonra süre ilerliyor ve son tarih yine ileri atılıyor. Putin, yine başarısız olacak" açıklamasını yaptı.

Putin’in tek hedefinin Donetsk olmadığını da söyleyen Zelenskiy, "Odesa’yı, Harkov’u, Dnipro’yu ve diğer yerleri istiyor. Kremlin’de biri çıkıp, ‘İstikamet Kiev’ yazan bir görsel bile astı. Rusya’nın komşumuz Moldova üzerinde de hak iddiaları var. Polonya’yı ve Baltık ülkelerini sürekli tehdit ediyor. Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin devlet olma niteliğine saygı göstermiyor. Maalesef, Suriye ve Afrika genelinde insanlar da Rus katillerin kim olduğunu çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Putin’i bir salgın hastalık zincirinin başlangıç vakası manasında "sıfır numaralı hasta" olarak tanımlayan Zelenskiy, "Putin, ne kadar fazla hareket alanına sahip olursa, dünya diğer herkes için o kadar tehlikeli bir hale geliyor. İşte bu yüzden ‘sıfır numaralı hasta’ durdurulmalı. Hareket etme alanı da bu kötülüğü daha fazla yayma alanı da elinden alınmalı" dedi.

"Rusya tarihinde ilk kez, petrol sektörünün son nefesini verdiğini duyuyoruz"

Rusya’nın petrol sektörü ve savaşın finansmanına da değinen Zelenskiy, "Rusya tarihinde ilk kez, petrol sektörünün son nefesini verdiğini duyuyoruz. Lakin Ukrayna’nın hedefi petrol, benzin, dizel, fabrikalar ya da limanlar değil. Hedefimiz, Rusya’nın bu savaşı finanse etme, uzatma ve daha acımasız ve daha yıkıcı hale getirme kapasitesi. Putin’in durdurulması için Rusya’nın mali kaynakları ve üretimi durdurulmalı" dedi.

Zelenskiy, "Birileri Rus oligarklara yönelik yaptırımları zayıflattığında bu, zengin Rusların hayatını daha konforlu hale getirir ve aynı zamanda Putin’e yoksul insanları ölüme göndermesi için zaman kazandırır. Bu nedenle Rusya’nın gelirleri hedef olmaya devam etmeli. Rusya’nın bütçe açığı artık diğer bütün yıllardan daha büyük ve Rus bölgelerinin çoğu, şimdiden iflas etmiş durumda" dedi.

"Ülkeniz böyle bir şeyle karşılaşsaydı ayakta kalabilir miydi?"

Ukrayna’nın mevcut durumda karşılaştığı en zor durumun Rusya’nın balistik füzeleri ve İran teknolojisine dayanan yeni jet motorlu dronları olduğunu aktaran Zelenskiy, "Rusya, yılın başından bu yana Ukrayna’ya, halkımıza ve çocuklarımıza karşı farklı türlerde 2 bin 100’den fazla füze kullandı. Bunların 950’sinden fazlası balistik füzeydi. Bu yılın sekiz ayında halkımıza karşı farklı türlerde 63 bin saldırı dronu kullanıldı. Bunların 7 bin 700’ünden fazlası jet motorlu Shahed dronlarıydı. Bunlar gerçekten yıkıcı ve son derece tehlikeli silahlar. Ruslar şehirlerimize, ekonomimize ve altyapımıza karşı her saat jet motorlu Shahed dronları yolluyor. Savaş uçaklarımız bunlarla 7 gün 24 saat mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Ülkeniz böyle bir şeyle karşılaşsaydı ayakta kalabilir miydi? Ukrayna kaldı. Askerlerimiz jet motorlu Shahed dronlarına karşı dört yeni jet motorlu önleyici dronu başarıyla test etti. Üretimi artırıyoruz ve bu tehdide karşı da koruma inşa edeceğiz" dedi.

Avrupalı ortaklarla birlikte başlatılan FREYJA adlı anti-balistik füze programına da değinen Zelenskiy, "Ukrayna, Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve Hollanda şimdiden bu programın bir parçası. Geçen hafta Polonya’yı da davet ettim. Ayrıca FREYJA’ya katılmak isteyen birkaç müttefik hükümetle de istişare halindeyiz. Katkıda bulunabilecek her ülkeye açığız" dedi.

FREYJA programının Patriot gibi kendini kanıtlamış ve etkili sistemlerin yerini almadığını ve amaçlarının büyük ölçekte ve düşük maliyetle üretilebilecek bir sistem olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Bugün dünyanın en zengin ülkeleri bile yeterli sayıda önleyici füze bulamıyor. Mevcut üretim asla yeterli değil. Yıllarca önleyici füze stoklayan ülkeler bile stoklarının büyük kısmını çoktan kullandı. Balistik füze savunmasına ciddi yatırım yapan Körfez ülkelerinde de durum böyle. Dolayısıyla yeni bir programa ihtiyacımız var" dedi.

Ukrayna ve diğer ülkeler arasında dron anlaşmaları

Zelenskiy, Ukrayna’nın "dron anlaşması" formatına da sahip olduğunu ve bu çerçevede havada, denizde ve karada dron tehditlerine karşı modern ve entegre bir savunma sistemi kurmak üzere diğer ülkelerle iş birliği yaptığını açıkladı. Zelenskiy, "Dron anlaşmaları yoluyla Körfez’de, Güney Kafkasya’da ve Avrupa genelinde ortaklarımızla çalışıyoruz. Bugün Finlandiya ile ciddi bir dron anlaşması imzaladım. Avustralya ile de bir güvenlik anlaşması imzaladım ve dronlar da bunun bir parçası. Kanada ve başka ülkelerle de dron anlaşmaları hazırlıyoruz" dedi.

Rusya ile savaş başladığında kimsenin Ukrayna’nın uzun menzilli dronlarının günün birinde Rusya’nın sınırlarından binlerce kilometre uzaktaki hedeflere ulaşabileceğini hayal dahi edemeyeceğini ifade eden Zelenskiy, "Hiçbir Rus amiral de dronlarımız karşısında ayakta kalamayan Rusya’nın gururu kruvazörleri batırabileceğimizi beklemiyordu. Çeşitli dron türlerinin yanı sıra, çok sayıda konvansiyonel silahı da birçok ülkeden daha hızlı ve daha ucuza üretiyoruz ve bunlar modern savaşta test edildi. Ukrayna, gerçek bir güvenlik sağlayıcısı olarak rolünü güçlendiriyor" dedi.

"Kışı Rusya için de acı verici hale getirmekten başka seçeneğimiz kalmayacak"

Rusya’nın bu kış Ukrayna’nın enerji sistemlerini ve ısıtma altyapısını hedef almaya devam etmesi halinde Rusya’nın da benzer bir durumla karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulunan Zelenskiy, "Ukraynalılar, bu kışın çok ağır geçebileceğini anlıyor. Ama buna karşılık, kışı Rusya için de acı verici hale getirmekten başka seçeneğimiz kalmayacak" dedi.

ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini ve bu konuları konuştuklarını söyleyen Zelenskiy, "Ne yazık ki Çin lideriyle doğrudan görüşme fırsatı bulamadık. Kendisi, Rusya üzerinde birçok kişiden fazla etki sahibi olabilecek biri. Onun da Ukrayna’da bizler kadar barış istemesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük savaşı başlatan "sıfır numaralı hasta" Putin, kaçınılmaz olarak günün birinde dünyadan ayrılacak. Ama savaşmaya ne kadar uzun süre devam ederse, bu dünyaya o kadar fazla kötülük bırakacak" dedi.

"Rusya savaşta 47 ülkenin vatandaşlarını kullandı"

Rusya’nın Avrupa içlerine de ilerleyebileceği uyarısında bulunduğu konuşmasında Zelenskiy, Rusya’nın savaşta 47 ülkenin vatandaşlarını kullandığını söyledi. Zelenskiy, "Elimizde sadece Kuzey Koreli savaş esirleri yok. Rusya’nın bu savaşta 47 ülkenin vatandaşlarını kullandığını biliyoruz. Bu savaşta Gana, Nepal, Tacikistan, Hindistan, Yemen, Kenya, Zimbabve, Küba, Belarus, Sudan, Güney Afrika ve daha birçok ülkeden insanlar var" dedi.

Bunların 47 ülkeden kandırılarak ve çeşitli hilelerle Rusya’ya götürüldüklerini söyleyen Zelenskiy, "Bu yüzden bu 47 ülkenin her bir temsilcisine doğrudan seslenmek istiyorum. Rusya’nın halkınıza, vatandaşlarınıza ne yaptığını biliyorsunuz. Onlara sahip çıkın ve başka bir cepheye gönderilmelerine izin vermeyin. Putin’in sizi bu savaşa sürüklemesine izin vermeyin" dedi.