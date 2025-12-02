Zelenskiy: Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirecek barış planı geliştirildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram paylaşımında, Washington yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirmeye yönelik barış planına dair görüşmelerin ABD’de gerçekleştirildiğini ifade etti.

ABD’deki heyet görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’deki toplantılara katılan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un başkanlığındaki heyeti kabul etti. Heyetten bilgi edindiğini aktararak, telefonda ele alınamayan başlıkların yüz yüze değerlendirildiğini dile getirdi.

Barış planı ve Cenevre Belgesi

Zelenskiy, Umerov’un ABD’li yetkililerle barış planı üzerine çalıştığını ve bu görüşmelerde Ukrayna için “temel” konuların gündeme getirildiğini ifade etti. “Çalışmalar, Cenevre Belgesi’ne dayanıyordu ve bu belge (barış planı) daha sonra geliştirildi.” sözlerini kullandı.

Avrupa’da son iki günde gerçekleştirdiği temaslar hakkında heyeti bilgilendirdiğini belirten Zelenskiy, “Rusların, Amerikan tarafıyla yapacakları görüşmelere hazırlık olarak yeni dezenformasyon kampanyaları başlattığını belirtmek istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Müttefiklerle iş birliği

ABD tarafıyla yakın iş birliği içinde çalışmaları sürdürmeleri için heyete talimat verdiğini vurgulayan Zelenskiy, cephedeki gelişmeler konusunda müttefikleri bilgilendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.