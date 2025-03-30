  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürüyor
Takip Et

Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1310 güdümlü bomba, 1000'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 9 füze ile saldırı düzenlediğini ifade etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürüyor
Takip Et

Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Harkiv'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

"Saldırıda 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı"

Saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, Rus ordusunun sadece son bir haftada Ukrayna'ya 1310 güdümlü bomba, 1000'den fazla İHA ve farklı türden 9 füze ile saldırı düzenlediğini ifade etti.

Rus saldırıları hakkında müttefik ülkelere bilgi aktardıklarını ve onlardan tepki beklediklerini belirten Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzattığını savundu.

İddia: Trump yönetimi, Barış Enstitüsü çalışanlarının çoğunu işten çıkardıİddia: Trump yönetimi, Barış Enstitüsü çalışanlarının çoğunu işten çıkardıDünya
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajıAlmanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajıDünya

 

Dünya
Netanyahu, Gazze'deki saldırıları tırmandırma tehdidinde bulundu
Netanyahu, Gazze'deki saldırıları tırmandırma tehdidinde bulundu
Trump: Putin’e kızgınım, hatta çok öfkeliyim
Trump: Putin’e kızgınım, hatta çok öfkeliyim
Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem
Senegalli çevre aktivisti Fall: Afrika, dünyanın çöp kutusu değil
Senegalli çevre aktivisti Fall: Afrika, dünyanın çöp kutusu değil
İddia: Trump yönetimi, Barış Enstitüsü çalışanlarının çoğunu işten çıkardı
İddia: Trump yönetimi, Barış Enstitüsü çalışanlarının çoğunu işten çıkardı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den, Türkçe, İngilizce ve Arapça bayram mesajı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den, Türkçe, İngilizce ve Arapça bayram mesajı