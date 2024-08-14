Zelenskiy: Rusya'da ilerliyoruz, 100'den fazla askeri esir aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde farklı noktalarda 1-2 kilometre ilerleme kaydettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi ile gerçekleştirdiği video konferansta başta Toretsk ve Pokrovsk olmak üzere cephe hattının önemli bölgelerindeki durum ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyon hakkında rapor aldığını belirtti.

Zelenskiy, "Kursk bölgesinde bugün farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettik. Aynı zamanda 100'den fazla Rus askeri esir alındı." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Kursk Bölge Yönetimi, Ukrayna'nın saldırılarında 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Kursk bölgesinde ilan edilen acil durum, daha sonra "federal acil durum" seviyesine yükseltilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sürpriz saldırısını "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un 7 Ağustos'ta Ukrayna'nın ilerleyişinin durdurulduğunu söylemesine rağmen Ukrayna güçleri henüz sınır ötesine çıkarılamadı. Ukrayna ordusu, Rus topraklarında yaklaşık bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini, 74 yerleşim yerinde kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz hafta sonu Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edilmişti.