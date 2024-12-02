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Zelenskiy: Rusya'dan bazı toprakları geri alma konusunda diplomatik çözümler gerekli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova yönetiminin ele geçirdiği bazı toprakları "güç kullanarak almanın zor olacağını" ve bu konuda diplomatik çözümler bulmalarının gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Zelenskiy: Rusya'dan bazı toprakları geri alma konusunda diplomatik çözümler gerekli
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Zelenskiy, Japonya'nın Kyodo ajansına verdiği mülakatta ortaklarının savaşta ülkesine desteğinin "yetersiz" olduğunu ifade etti.

NATO'ya Ukrayna'yı "üyelik görüşmeleri" için davet etme çağrısı yapan Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve savaşta ele geçirdiği bazı yerleri "güç kullanarak almanın zor olacağını", bu konuda diplomatik çözüm yolları bulmalarının gerektiğini belirtti.

"Bazı şartların kabülü halinde Rusya ile müzakerelere hazırız"

Savaşın "karmaşık bir döneme" girdiğine işaret eden Zelenskiy, bazı şartların kabulü halinde Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını dile getirdi.

Zelenskiy, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşması için asker göndermesine ilişkin, bu askerlerin bazılarının öldürüldüğüne dikkati çekerek, Kuzey Kore askerlerinin "Rus ordusu tarafından eğitim almasının Asya'da büyük etkilerinin" olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ve ekibinin, Ukrayna konusunda çalıştığını sözlerine ekledi.

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