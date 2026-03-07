Zelenskiy: Rusya’nın Harkov'a balistik füze saldırısında 7 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya’nın Harkiv’e düzenlediği balistik füze saldırısının ardından enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürüyor

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, saldırılarda, şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Zelenski, çocukların da aralarında bulunduğu 10’dan fazla kişinin yaralandığını, enkaz altında hala insanların bulunabileceğini ve kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Zelenski ayrıca Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiğine dikkat çekerek “Rusya Ukrayna’ya karşı 29 füze ve çoğu ‘Shahed’ olmak üzere 480 insansız hava aracı kullandı.” dedi.

Saldırıların Kiev’deki enerji altyapısı ile Hmelnitski, Çernivtsi ve Jitomir bölgelerindeki kritik noktalara yöneldiğini belirten Zelenski, Dnipro, Zaporijya, Vinnytsia, Odessa, Poltava, Sumi ve Çerkası bölgelerinde de hasar meydana geldiğini aktardı.