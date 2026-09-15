Zelenskiy: Rusya’nın herhangi bir anlaşmaya uyacağına ikna olmadık

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı olarak enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiğine dair yaptığı açıklamaya ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ukrayna’nın, ortaklarından kritik altyapının tahrip edilmesini durduracak bir anlaşmayı Rusya ile sağlamalarını önerdiğini belirten Zelenskiy, “Yaşamı sürdürmek için gerekli olan gıda, enerji ve diğer temel ihtiyaçlar korunmalıdır ancak Rus saldırıları öncelikle bu alanlara yönelik. Her gün Ukrayna'nın enerji tesisleri, liman altyapısı, lojistik tesisleri ve hatta gıda ile ilaç depoları hedef alınmaktadır. Ukrayna, Rusya'nın herhangi bir anlaşmaya uymaya istekli olduğuna ikna olmadı” ifadelerini kullandı.