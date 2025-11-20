  1. Ekonomim
Zelenskiy: Rusya'nın Ternopil'e yaptığı saldırıda ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun dün saldırı düzenlediği Ternopil kentinde ölenlerin sayısının 26'ya çıktığını, 22 kişiye ise henüz ulaşılamadığını açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın dün hava saldırısı gerçekleştirdiği Ternopil kentinde süren arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"22 kişiye henüz ulaşılamadı"

Mevcut bilgilere göre ölenlerin sayısının 26'ya çıktığını belirten Zelenskiy, ölenler arasında 3 çocuğun olduğunu, 22 kişiye ise henüz ulaşılamadığını aktardı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine balistik ve seyir füzesi gibi farklı tipte 48 füze ile 470'ten fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtmişti.

"Rusya bu gece 136 İHA ile saldırdı"

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya 136 adet İHA ile saldırdığı ifade edildi.

Hava savunma kuvvetlerince 106 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, 29 İHA'nın 16 noktaya isabet ettiği kaydedildi.

