Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya yeni saldırısı için tarih verdi

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat 2022’de başlattığı savaşta 2 yıl geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, Rusya’nın mayıs sonu ya da yaz aylarında Ukrayna’ya karşı yeni bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu ancak kendi savaş planının net olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Rusya yaz başında ya da mayıs sonunda karşı saldırı eylemleri hazırlayacak. Eğer yapabilirlerse. Hazırlanacaklar. Onların saldırılarına karşı hazırlanacağız. Onların 8 Ekim’de başlayan saldırılarının herhangi bir sonuç getirmediğine inanıyorum. Biz de kendi payımıza planımızı hazırlayacak ve uygulayacağız” dedi.

ABD Kongresi’nin yeni bir askeri ve mali yardım paketini onaylayacağından emin olduğunu belirten Zelesnkiy, Ukrayna’nın bir ay içinde bu karara ihtiyacı olduğunu söyledi. Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşında Batı’nın desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Zelenskiy, Avrupa Birliği’nin söz verdiği 1 milyon mühimmatın sadece yüzde 30’unu sağladığını açıkladı. Zelenskiy, Rus güçlerine karşı koymak için net bir planı olduğunu ancak bunu tehlikeye atabilecek ayrıntıları açıklamayacağını belirterek, "Bir plan var, plan açık. Size ayrıntıları söyleyemem" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda bugüne kadar en az 31 bin Ukraynalı asker öldü

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda bugüne kadar en az 31 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldürüldü. Ne 300 bin ne de 150 bin. Ama yine de bu bizim için büyük bir kayıp” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’nın savaştaki kayıpları hakkında verdiği yüksek sayılara itiraz eden Zelesnkiy, savaştaki yaralı asker sayısını açıklayamayacağını, çünkü bunun Rusya’ya yardımcı olacak bir bilgi olduğunu belirtti. Zelenskiy, ayrıca ülkesinin işgal altındaki bölgelerinde on binlerce sivilin öldürüldüğünü ifade etti.