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Zelenskiy: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece ülkesine 200'e yakın İHA ile saldırdığını bildirdi. Zelenskiy, "Ruslar, her fırlatmada dünyaya barışa yönelik gerçek tutumlarını gösteriyor." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Zelenskiy: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sürüyor
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Zelenskiy, X'ten yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gece Ukrayna'ya İHA saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya'nun Ukrayna'ya saldırıları sürüyor

Volodimir Zelenskiy, "Her gün ve her gece, devam eden füze saldırılarıyla birlikte neredeyse yüz veya daha fazla İHA fırlatılıyor. Ruslar, her fırlatmada dünyaya barışa yönelik gerçek tutumlarını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Rusların bu gece 200'e yakın İHA ile saldırı düzenlediğine işaret eden Zelenskiy, Kirovograd bölgesinde 4'ü çocuk 10 kişinin yaralandığını, bir kilise ve sivil altyapının hasar gördüğünü kaydetti.

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