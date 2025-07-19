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Zelenskiy, Rusya'ya 3. tur müzakerelerin haftaya yapılmasını teklif etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılmasını teklif etti.

Haber Merkezi
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Zelenskiy, Rusya'ya 3. tur müzakerelerin haftaya yapılmasını teklif etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılmasını teklif etti.

"Ekip başka bir takas üzerinde çalışıyor"

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafıyla esir takası konularında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "İstanbul'daki son toplantıda varılan anlaşmaları yerine getirmeye devam ediyoruz. Ekip şu anda başka bir takas üzerinde çalışıyor." dedi.

"Rus tarafı kararlarından kaçınmayı bırakmalı"

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerinin gelecek hafta yapılması teklifini götürdüğünü belirten Zelenskiy, "Müzakere dinamikleri artırılmalıdır. Ateşkesin sağlanması için her şey yapılmalıdır. Ve Rus tarafı kararlarından kaçınmayı bırakmalıdır." diye konuştu.

"Ukrayna toplantıya hazır"

Zelenskiy, barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir toplantı yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna böyle bir toplantıya hazır." ifadesini kullandı.

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