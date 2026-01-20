Zelenskiy: Rusya'ya karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin güvenlik ve savunma stratejilerine ilişkin yürütülen operasyonel süreçler hakkında bilgi verdi.
Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) gelen son verileri değerlendiren Zelenskiy, "Vasyl Maliuk'un raporu. Rusya'ya karşı asimetrik operasyonlarımız için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenlik ve savunma kapasitesini güçlendirdiğini açıkladı
Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, savunma kapasitesinin ve operasyonel gücün desteklendiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna Güvenlik Servisi ve diğer devlet yapılarının gerekli tüm kaynakları eksiksiz olarak sağlanmıştır. Ukrayna'ya şan olsun!" ifadelerini kullandı.