Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) gelen son verileri değerlendiren Zelenskiy, "Vasyl Maliuk'un raporu. Rusya'ya karşı asimetrik operasyonlarımız için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenlik ve savunma kapasitesini güçlendirdiğini açıkladı

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, savunma kapasitesinin ve operasyonel gücün desteklendiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna Güvenlik Servisi ve diğer devlet yapılarının gerekli tüm kaynakları eksiksiz olarak sağlanmıştır. Ukrayna'ya şan olsun!" ifadelerini kullandı.