Zelenskiy: Saldırılar Rusya'nın suçlarına yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Rusya'nın, Herson bölgesindeki köylerine gün içinde saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, bu saldırılarda çocuklar dahil ölenlerin ve yaralıların olduğunu söyledi.

Zelenskiy ayrıca, ülkesinin Mıkolayiv, Zaporijya, Donbas ve Harkiv bölgelerine de saldırıların Rusya tarafından düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusunun bu saldırılara yanıt verdiğini vurgulayan Zelenskiy, "Askerlerimiz her yerde işgalcilerin terörüne karşılık veriyor. Rusya'nın kötülüğünün adil cevabımızı almadığı gün yok." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Yok edilen her kafir, yanan tüm Rus askeri teçhizatı, ateşe verilen onların karargah ve depoları, Kırım Köprüsü'nde çok anlamlı bir duman, tüm bunlar Rusya'nın işlediği hiçbir suçunu yanıtsız bırakmayacağımızın kanıtıdır. Harkiv'den Herson'a kadar ön cephede sonuç elde eden her askerimiz, Ukrayna için adaleti sağlayabilir."

Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki çatışmalarda başarı elde ettiğini belirten Zelenskiy, tüm yönlerde Ukraynalı askerlerin savaştığını ve ancak bu şekilde Ukrayna'nın "özgür" ve "güvenli" olabileceğini söyledi.

"Rusya, 15 "Şahed" tipi İHA ve 8 "Kalibr" füzesiyle saldırı düzenledi"

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına 15 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) ve 8 "Kalibr" füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, dün gece Rusya’nın Ukrayna topraklarına insansız hava araçları ve "Kalibr" füzeleriyle birkaç saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus ordusunun, İHA’ları güneydoğudan ve füzeleri Karadeniz’den fırlattığı aktarılan açıklamada, “Düşman, 15 Şahed-136/131 saldırı İHA’sı, 8 Kalibr füzesi kullandı. Hava savunma kuvvetleri, savunma güçlerinin diğer birimleriyle işbirliğinde tüm hedefleri imha etti.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hava hedeflerinin düşürülmesinde uçaksavar güdümlü füzeler ve yakın koruma birliklerinin küçük silahlarının kullanıldığı kaydedildi.

Uçaksavar muharebesi sonucunda füze ve İHA parçalarının düştüğü Odessa şehrinin birkaç yerinde yangın çıktığı, olay yerlerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, yerel saatle 05.00 sularında Bahmut yönünde füze savunma birimlerince Rus helikopterinin düşürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.