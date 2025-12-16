Zelenskiy: Toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyi düşünmüyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Zelenskiy, savaşın bitirilmesi maksadıyla ABD tarafından sunulan barış tasarısı üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, Amerikan heyetiyle Berlin'de dünden bu yana temas halinde olduklarını bildirdi.

Almanya’daki temaslarda ABD heyetiyle Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunu masaya yatırdıklarını kaydeden Zelenskiy, “Açıkçası hala farklı görüşlere sahibiz diye düşünüyorum. Ama meslektaşlarımın, benim kişisel görüşümü duyduklarını düşünüyorum. Bu görüşü bizzat iletebildiğim için çok memnunum. Elbette, her konu kolay değil. Özellikle toprak meselesi ile ilgili zor konular var. Tabii herkes bu konuyu gündeme getiriyor. Burada bu tür konuların kesinlikle adil şekilde çözülmesini sağlamak için hepimizin çalışması önemlidir” ifadelerini kullandı.

Toprak bütünlüğü hususunda ABD'nin Ukrayna tarafını anlamasını arzuladığını vurgulayan Zelenskiy, "Toprak bütünlüğünde taviz vermek konusu aktif değil” açıklamasında bulundu.

Berlin'de devam eden temasların verimli geçtiğine işaret eden Zelenskiy, “Gerçekten de birçok konuda ilerleme kaydedildi. Açıkçası saldırgan tarafın görüşmelerimizin ilgili sonuçlarını nasıl algılayacağını bilmiyorum” diye konuştu.

ABD'nin, Ukrayna'nın NATO'ya katılım sürecine destek sunmaması sebebiyle güvenlik garantileri noktasında alternatif bir çözüm arayışında olduklarını bildiren Zelenskiy, “ABD, bize NATO üyeliği teklif etmediğinden dolayı NATO'nun5’inci maddesine benzer garantiler için bir format üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Merz: Ukrayna için gerçek bir barış süreci konusunda bir fırsatımız var

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Ukrayna için gerçek bir barış süreci konusunda bir fırsatın bulunduğunu ve bu fırsatın küçük ancak gerçek olduğunu kaydetti. Merz, güvenlik garantileri ve ateşkesin denetimini sağlayacak işleyen bir mekanizma gibi konuların masaya yatırılması gerektiğini belirterek, Berlin'de son iki gündür Ukraynalı, Amerikalı ve Avrupalı taraflar arasında kapsamlı görüşmelerin yürütüldüğüne dikkat çekti.

Tarafların üzerinde uzlaşı sağladığı beş temel hedef doğrultusunda ilerlediklerini aktaran Merz, “Birincisi dört yıllık savaştan sonra, Ukrayna devletinin egemenliğini koruyacak bir ateşkes istiyoruz. İkincisi, bu ateşkesin ABD ve Avrupalı ülkelerden önemli yasal ve maddi güvenlik garantileriyle güvence altına alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Üçüncü hedef kapsamında ateşkes sürecinin Ukrayna, Avrupa ve Amerika iş birliğiyle şekillendirileceğini bildiren Merz, dördüncü nokta olarak ateşkesin NATO ve AB'nin birliğine ve gücüne etkilememesi gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda da tam bir görüş birliği içinde olduklarını dile getirdi.

Beşinci husus olarak ise ateşkesin, Ukrayna'nın Avrupa perspektifini muhafaza etmesi ve ülkenin yeniden inşasına olanak tanıması gerektiğini vurgulayan Merz, tüm katılımcıların bu görüşü paylaştığını sözlerine ekledi.

Ukrayna için çok uluslu güç önerisi

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya, İskandinav ülkeleri ve AB yönetimi, yayınladıkları ortak bildiriyle Ukrayna’ya yönelik barış ve güvenlik stratejisini masaya yatırdı.

Liderler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da adil ve sürdürülebilir bir barış ortamı oluşturma yolundaki girişimlerinde sağlanan kayda değer ilerlemeyi takdirle karşıladıklarını belirttiler. Savaşın bitirilmesine yönelik anlaşma kapsamında Ukrayna’ya güçlü güvenlik garantileri verilmesi ve ekonomik kalkınma desteklerinin sağlanması hususunda iş birliği yapma kararı alan liderler, bu doğrultuda birtakım taahhütleri içeren önerilerde bulundu.

Bu çerçevede, Avrupa’nın öncülüğünde kurulan Gönüllüler Koalisyonu bünyesinde, ABD destekli çok uluslu bir Ukrayna gücü hayata geçirilecek. Kurulacak bu gücün, Ukrayna ordusunun yeniden yapılandırılmasına, hava sahası güvenliğinin korunmasına ve ülke sınırları içindeki operasyonlar da dahil olmak üzere deniz güvenliğinin artırılmasına katkı sunacağı ifade edildi.