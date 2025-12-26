Zelenskiy: Trump ile görüşme için mutabakat sağlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek için üzerinde çalışılan barış planına ilişkin bilgi verdi.

Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un bu kapsamda ABD tarafıyla yürütülen temasları sürdürdüğünü belirterek, Umerov’un son görüşmelere ilişkin kendisine bilgi aktardığını ifade etti.

Sürecin gecikmeden ilerletildiğini vurgulayan Zelenskiy, “Tek bir gün bile kaybetmiyoruz. Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Yeni yıla kadar birçok şey karara bağlanabilir” dedi.

20 maddelik barış taslağı Washington-Kiev hattında şekilleniyor

The Kyiv Post’un daha önceki haberinde, Zelenskiy’in Trump’ın Noel tatilini sürdürdüğü Florida’ya pazar gününe kadar gitmesinin öngörüldüğü belirtilmişti. Gazete, bu değerlendirmeyi konuya aşina kaynaklardan edindiği bilgilere dayandırmıştı.

Zelenskiy ile Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletilmesi planlanan 20 maddelik bir barış taslağı üzerinde mutabakat sağlamaya çalıştığı kaydediliyor. Müttefik ülkelerin planın büyük bölümünde ortak bir çerçeveye yaklaştığı, ancak Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde toprak tavizi verilmesine karşı çıkması başta olmak üzere bazı kritik başlıklarda görüş ayrılıklarının devam ettiği ifade ediliyor.

Zelenskiy, daha önceki açıklamalarında ise barış süreci kapsamında ABD’nin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yapılan temasların oldukça verimli geçtiğini dile getirmişti.