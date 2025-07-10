Zelenskiy: Trump ile olumlu bir diyaloğumuz var

İtalya'nın ev sahipliğinde devam eden Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı kapsamında Roma'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy düzenlediği basın toplantısında, "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına birçok ülke lideri ve üst düzey yetkilinin katıldığını söyledi.

Zelenskiy, ülkesine yönelik devam eden Rus saldırıların önlenmesi gibi konuları ele aldıklarını aktardı.

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek konusunu da masaya yatırdıklarını kaydeden Zelenskiy, Almanya ile Norveç'in ABD'den ülkesi için toplam 3 adet Patriot hava savunma sistemi satın almaya hazır olduğunu belirtti.

"Trump ile olumlu bir diyaloğumuz var"

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile en son olumlu ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Patriot sistemleri konusunda Başkan Trump ile olumlu bir diyaloğumuz var." diyen Zelenskiy, Trump ile çok yapıcı ve çok olumlu bir sohbetin ardından, yardımların yeniden başlaması için gerekli tüm siyasi sinyalleri almalarının önemli olduğunu, her şeyin Ukrayna'ya zamanında ulaşmasını sağlamak için ekip düzeyinde çalıştıklarını ifade etti.

Zelenskiy, "Bizim ve müttefiklerimizin istihbaratı, Rusya'nın bu savaşı uzatmaya devam edeceğine dair tüm bilgilere sahip. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin gerçek bir ateşkes sağlamak için tüm fırsatları reddediyor. Gerçek bir barış istemiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımlarla baskının artırılması çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Ukrayna'nın savunması yeterince güçlü olmalı. Rusya'ya yönelik yaptırımlar da gerçekten güçlü olmalı." diye konuştu.

Zelenskiy konuşmasında, Rusya'nın gelecek yıl savaş için 300 milyar dolar harcayabileceğini öne sürdü.

" Yakın gelecekte ilgili adımların hayata geçirileceğini düşünüyorum"

Savaşın sona erdirilmesi için ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında liderler düzeyinde bir görüşmenin yapılması gerektiğini belirten Zelenskiy, bu tür bir toplantıya ev sahipliği yapmak için Türkiye, Avusturya, İsviçre ve Vatikan'dan teklifler aldıklarını dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile liderler düzeyinde müzakerelerin yapılması için önce İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamındaki tüm esir takası ve değişimlerin tamamlanması gerektiğini belirterek, "İstanbul'da yapılan ikinci toplantıda üzerinde anlaşmaya varılan takasları tamamlamalıyız. Yakın gelecekte ilgili adımların hayata geçirileceğini düşünüyorum. Ekipler, ancak bundan sonra liderler düzeyindeki toplantının hazırlıklarını görüşebilir." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un ABD'ye büyükelçi olarak atanması ihtimaline ilişkin ortaya çıkan iddialar hakkında kendisine sorulan bir soruya yanıt olarak şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde temsil edilmesine, yani kilit büyükelçimizin Savunma Bakanı Rüstem Ümerov'un olmasına ilişkin karar verirsem, bu kesinlikle Ukrayna hükümetinde ciddi değişikliklere yol açacaktır ve bu anlaşılabilir bir durumdur."

Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'de Büyükelçisi Oksana Markarova'nın kesinlikle değiştirilmesi yönünde karar verildiğini aktardı.