Zelenskiy, Trump ve Macron ile bir araya geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskyi, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde gerçekleşen G7 Zirvesi'ne katıldığını belirterek, “G7 Zirvesi'ndeki görüşmeler anlamlı bir şekilde başladı” ifadesini kullandı.