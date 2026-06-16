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Zelenskiy, Trump ve Macron ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
DHA
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Zelenskiy, Trump ve Macron ile bir araya geldi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskyi, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Zelenskiy, Trump ve Macron ile bir araya geldi - Resim : 1

Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde gerçekleşen G7 Zirvesi'ne katıldığını belirterek, “G7 Zirvesi'ndeki görüşmeler anlamlı bir şekilde başladı” ifadesini kullandı.

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