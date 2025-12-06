  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Zelenskiy, Trump'ın damadı Kushner ve Özel Temsilcisi Witkoff'la telefonda görüştü
Takip Et

Zelenskiy, Trump'ın damadı Kushner ve Özel Temsilcisi Witkoff'la telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefonda barış planını görüştüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zelenskiy, Trump'ın damadı Kushner ve Özel Temsilcisi Witkoff'la telefonda görüştü
Takip Et

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov'un, barış planını görüşmek üzere ABD'de bulunduklarını anımsattı.

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna heyetinin, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için önerdiği söz konusu plan üzerindeki çalışmaları ABD tarafıyla sürdürdüğünü aktardı.

Kushner, Witkoff, Umerov ve Gnatov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, "çok anlamlı ve yapıcı bir görüşme" yaptıklarını kaydetti.

Savaşın sona ermesi için gereken yöntemleri ve savaşın bitmesi durumunda Rusya'nın gelecekte Ukrayna'ya yönelik yeniden saldırı düzenlememesi için gereken adımları bu görüşmede ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna, gerçek barışı sağlamak için Amerikan tarafıyla yapıcı çalışmaya kararlı." yorumunda bulundu.

ABD'deki görüşmelerin ardından Ukrayna heyetinden ayrıntılı bilgileri kendisiyle paylaşmasını beklediğini kaydeden Zelenskiy, "Her şeyi telefonla görüşemeyiz. Bu yüzden ekiplerle fikir ve öneriler üzerinde detaylı bir şekilde çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dünya
Şara: Suriye 4 yıl içinde seçime gidecek
Şara: Suriye 4 yıl içinde seçime gidecek
Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları İsveç’te protesto edildi
Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları İsveç’te protesto edildi
Kanada Suriye'yi "teröre destek veren devletler" listesinden çıkardı
Kanada Suriye'yi "teröre destek veren devletler" listesinden çıkardı
İngiltere’de aşırı zenginlere vergi talebiyle kraliyet tacına saldırı düzenlendi
İngiltere’de aşırı zenginlere vergi talebiyle kraliyet tacına saldırı düzenlendi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Barrack: ABD'nin müdahil olduğu 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı
Barrack: ABD'nin müdahil olduğu 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı