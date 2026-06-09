Zelenskiy, Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'den dönüş yolunda Moldova'nın başkenti Kişinev'deki havalimanında, Witkoff ve Kushner ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Çok olumlu bir görüşme oldu." ifadesini kullandı.

ABD'li yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasiye ivme kazandırmak amacıyla gelecek süreçte aktif çalışmaları sürdürmeye hazır olduğunu vurgulayan Zelenskiy, bunun için Witkoff ile Kushner'e teşekkürlerini iletti.

"Dünyadaki ilgi merkezinde" şimdilik daha çok İran'la ilgili gelişmelerin olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Ama Avrupa'da barışa yönelik ortak hedefimiz gündemde." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, haziranda yapılması planlanan görüşmeler ve zirveleri de ele aldıklarını kaydetti.