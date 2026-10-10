Zelenskiy, Trump'ın Putin ile dizel anlaşmasına tepki gösterdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel yakıt tedariki konusunda yaptığı anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik ekonomik baskının azaltılmasının savaşı uzatacağını belirtti.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların gevşetilmesinin Moskova yönetimini cesaretlendireceğini öne süren Zelenskiy, “Rusya ile gerilimin açık ve kalıcı biçimde azaltılmasını öngören bir anlaşma olmadan Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi, açık bir zayıflık göstergesidir. Bu, Rusya'nın işine yarar; daha fazla insan öldürmesine, savaşı daha uzun süre devam ettirmesine, Amerika'ya daha da az saygı göstermesine ve dünyaya daha büyük kayıplar ve zarar vermesine imkan tanır. Putin'e verilen hediyeler, barış getirmeyeceği gibi medeni dünyaya da hiçbir fayda sağlamayacaktır. Rusya, dizel yakıtın karşılığını daha fazla terör ve ihanetle ödeyecektir. Rusya'nın petrol ürünleri satmasına izin vermek, sona erdirilmesi gereken bir savaşa yatırım yapmak anlamına gelir, oysa bu savaş uzatılmamalıdır” ifadelerini kullandı.