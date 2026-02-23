Zelenskiy: Üçüncü Dünya Savaşı'nı Putin çoktan başlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir İngiliz yayın kuruluşuna verdiği röportajda devam eden savaşa ve Batı'nın yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hava savunmasının bugün karşılaştıkları en zorlu mesele olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, müttefiklerin lisans konusundaki tutumunu eleştirdi.

Zelenskiy, “Maalesef ortaklarımız, örneğin Patriot sistemlerini kendimiz üretmemize veya en azından halihazırda sahip olduğumuz sistemler için füzeler üretmemize olanak tanıyacak lisansları henüz vermedi. Şu ana kadar bu konuda bir başarı elde edemedik. En azından füzeler için lisanslara ihtiyacımız var. Bu savaşta Ukrayna'yı nasıl daha güçlü yapabiliriz? Bu çok açık: Gökyüzünü kapatarak. Siviller korunursa, arka cephemiz güvenceye alınır, insanlar çalışır, çocuklar okula gider, ekonomi işler, para olur ve cepheye giden vergiler toplanır. Orduyu bu şekilde güçlendiririz. Ancak maalesef henüz durum böyle değil” ifadelerini kullandı.

"Putin'i durduran ön cepheyiz”

Üçüncü Dünya Savaşı tartışmalarına değinen Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaşı çoktan başlattığını savunarak, “Üçüncü Dünya Savaşı hakkında farklı görüşler var. Ben, Putin'in bunu çoktan başlattığına inanıyorum. Soru şu: Ne kadar toprak ele geçirebilir ve onu nasıl durdurabiliriz? Sadece Rusya'nın kazanmasını engellemek için değil, Rusya kendi dünyasını dayatmak ve insanların kendi seçtikleri, sevdikleri hayatları değiştirmek istediği için. İşte bu yüzden, Putin'in bu savaşı çoktan başlattığına inanıyorum ve uzun zamandır da buna inanıyorum. Biz, onun bunu daha geniş çaplı, tam ölçekli bir Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüştürmesini engelliyoruz. Bugün, Putin'i durduran ön cepheyiz” değerlendirmesinde bulundu.

"Sözleşmeli ordu için Avrupa finansmanı gerekiyor"

Avrupa'nın sağladığı finansmana ve ABD’den hava savunma sistemi tedarik ettikleri 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) programına minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, yardımların yeterliliği ve ordunun sözleşmeli yapıya geçişi hakkında ise şunları kaydetti:

“PURL, Avrupa tarafından finanse ediliyor ve hem bu programa hem de Avrupa'nın bunu finanse etmesi gerçeğine saygı duymalıyız. Yeterli mi? Bu değişiyor. Tek bir ülke için önemli fonlar ayırdıkları için yeterince verdikleri söylenebilecek ülkeler var. Çok az veren başkaları da var. Bir de yardımı engelleyenler var. Bu ülkelerin hiçbir şey yapmaması yeterli olurdu ama bunun yerine zarar veriyorlar. Peki, genel finansman yeterli mi? Hayır. Ancak Avrupa çoğunlukla Ukrayna'nın yanında duruyor ve Ukraynalılara yardım ediyor. Daha fazlasına ihtiyacımız var mı? Kesinlikle, çünkü Rusya ile aynı miktarda silaha sahip değiliz. Personel konusuna geldiğimizde ise ordumuzu seferberlikten sözleşmeli sisteme geçirdiğimizde Avrupalılar yardımcı olabilir. Putin'in yaptığı da aynı şey; her bir askere para ödüyor. Biz de bunu istiyoruz ama yeterli fonumuz yok. Avrupalıların yardımcı olabileceği nokta burası. Bu program henüz Avrupalılar tarafından finanse edilmiyor.”