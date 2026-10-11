Zelenskiy: Rusya ile enerji ateşkesinden haberim yok ama destekliyoruz

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Zelenskiy, Axios'a yaptığı kısa açıklamada, Trump'ın duyurduğu "enerji ateşkesinden" haberi olmadığını, ancak böyle bir gelişme varsa "kabul etmeye hazır olduklarını" belirtti.

Trump'ın açıklamasıyla ilgili yorumu sorulan Zelenskiy, "Başkan Trump, bunu Putin ile müzakere ettiyse, lütfen ateşkesin ne zaman başlayacağını bize bildirin. Biz hazırız ve kabul edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Ruslar enerji konusunda ateşkesi kabul ederse, Ukrayna da kabul edecektir." diyen Ukrayna Devlet Başkanı, söz konusu gelişmeden haberi olmadığından bunun kendisi için sürpriz olduğunu belirtti.

Söz konusu açıklama, Trump ve Zelenskiy arasında Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle günlerdir tırmanan gerginliğin ardından geldi.

Cuma günü Trump'ın, yükselen yakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya'nın dizel ihracatına uygulanan yaptırımları hafifletmeyi öngören bir anlaşmayı duyurması Zelenskiy'nin tepkisini çekmişti.

Zelenskiy, bunun öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştüğünü ve böyle bir ateşkesi destekleyeceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu.