Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yevhenii Khmara’dan bir rapor aldığını belirterek, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin yürüttüğü muharebe ve operasyonların, Ukrayna’nın ihtiyaçları doğrultusunda tam olarak bu şekilde gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Khmara’nın son dönemde icra edilen operasyonların ayrıntılarına ilişkin bilgi verdiğini söyleyen Zelenskiy, “Bu aşamada söz konusu operasyonlar hakkında kamuoyuna açıklama yapmak için henüz erkendir; ancak hedeflediğimiz sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca yeni operasyonlar da onaylanmıştır.” dedi.