Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün NATO zirvesinde Ukrayna için güvenlik garantilerinin G7 ülkeleri tarafından onaylanabileceğini belirterek, "Eğer bu gerçekleşirse üzerinde çalışacağız, bu bizim için gerçekten çok önemli, somut bir başarı olacaktır." dedi.

Zelenskiy, Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

NATO’nun Ukrayna için Üyelik Eylem Planı (MAP) aşamasını kaldırma kararını değerlendiren Zelenskiy, "Önemli bir sonuç. Ukrayna’nın üyelik yolunda bir eylem planına ihtiyacı olmadığının kabul edilmesidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, zirvenin ülkesi ve halkı için başarı olması isteğini dile getirerek, "Özellikle de insanlar için çok önemli olan güvenlik garantileridir. NATO yolunda güvenlik garantileri, (NATO üyeliğinin) yerine değil. Bugün bu güvenlik garantileri G7 ülkeleri tarafından onaylanabilir. Eğer bu gerçekleşirse üzerinde çalışacağız, bu bizim için gerçekten çok önemli ve somut bir başarı olacaktır." şeklinde konuştu.

Ukrayna’nın şu ana kadar ortaklarından hukuki güvenlik garantisi almadığını ancak finansman, yatırım ve savunma gibi fiili garantilere sahip olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "(G7 güvenlik garantisi) Bu, güvenlik garantisi şemsiyesine sahip olduğumuzu sembolize eden ilk hukuki belge olabilir. Daha sonra Ukrayna’nın güvenlik garantörü ülkelerinin her biriyle sözleşmeleri olacak ve orada sahip olduğumuz ya da olmadığımız tüm şeyler yer alacak. Bunlar ikili düzeyde olacak. Bu belge G7 ülkeleri dışında diğer ortakların katılmasına fırsat sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, zirvenin sonuçlarının iyi olduğu ancak üyelik için bir davet olsaydı mükemmel olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Bazıların şu anda Ukrayna’nın üyeliği konusunda konuşmaktan gerçekten korktuğunu, kimsenin dünya savaşı istemediğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna, savaş devam ettiği sürece NATO üyesi olamayacağının farkında. Bugün pek çok kişiyle görüştük, koşullar gerçekten uygun olduğunda Ukrayna NATO üyesi olacaktır. Anladığım kadarıyla topraklarımızda güvende olacağımız zaman." dedi.

"Misket bombaları, Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilmiş topraklarında kullanılacak"

Zelenskiy, ABD’nin Ukrayna’ya sağlayacağı misket bombalarına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"(Rusya) bizim topraklarımızda savaşıyor. İnsanlarımızı öldürüyor. Yıllardır misket bombası kullanıyor. Misket bombaları konusunda ABD’den alabileceğimiz yardım, kesinlikle askeri amaçlarla ve kesinlikle Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilmiş topraklarında kullanılmak üzeredir."

Zelenskiy, misket bombalarının kullanılmasının "tamamen kontrol edilebilir olduğunu ve başka hiçbir yerde kullanılmayacağını" vurguladı.