Zelenskiy: Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin bağımsızlığını ve egemenliğini güvence altına alacak bir barışa ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zelenskiy: Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var
Zelenskiy, gece paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll ile Kiev'de bir araya geldiğini anımsatan Zelenskiy, ABD'den, savaşa son vermek için "diplomasiyi yoğunlaştıracak" taslak planı da ABD'den teslim aldığını hatırlattı.

ABD heyeti ile "önemli" bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Zelenskiy, "Amerikan tarafı önerilerini, savaşı sona erdirme planının maddelerini ve vizyonunu bize sundu." dedi.

"Gerçek bir barış, üçüncü bir işgalle bozulmayacak bir barıştır"

Zelenskiy, savaşın başından beri adil bir barış talep ettiklerini belirterek, "Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var. Gerçek bir barış, üçüncü bir işgalle bozulmayacak bir barıştır. Bağımsızlığımıza, egemenliğimize ve Ukrayna halkının onuruna saygılı koşullar sağlayan değerli bir barış." dedi.

ABD heyetine Ukrayna için temel konuları sunduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ekiplerimizin bu öneriler üzerinde çalışarak onları hayata geçirmeleri konusunda anlaştık. Ani açıklamalar yapmayacağız. Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ile dünyadaki dostlarımız ve müttefiklerimiz arasında açık ve dürüst bir çalışma yürütmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapmak istediğini aktaran Zelenskiy, "Amerika'nın gücü ve desteğinin barışı gerçekte daha da yakınlaştırabileceğinin farkındayız ve bunu kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Zelenskiy'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği aktarılmıştı.

