Zelenskiy'den anlaşma için görüşebileceğini söyleyen Putin'e yanıt

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüntülü mesaj paylaşarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, kendisi ile uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak üzere görüşebileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdiği kaydedildi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bitirilmesi ve güvenliğin sağlanması gerektiğini belirterek, “Artık Putin kendisi nihayet gerçek görüşmelere hazır olduğunu söylüyor, onu biraz biz zorladık ve biz zaten uzun zamandır görüşmelere hazırlanıyorduk. Şimdi uygun bir format bulmak lazım” ifadelerini kullandı.