Zelenskiy’den barış planı açıklaması: ABD tarafıyla mümkün olan en kısa sürede en iyi adımları atmayı umuyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodımir Zelenskiy, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için önerdiği barış planı üzerinde Avrupalı müttefikleri ile çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Zelenskiy, dün plan üzerine Londra'da toplantı yapıldığını kaydederek, çalışmaların yoğun şekilde yürütüldüğünü aktardı.

Zelenskiy, “Savaşı sona erdirmek için olası adımların, tüm ayrıntıların üzerinde aktif şekilde çalışıyoruz. Ukrayna ile Avrupa’nın bileşenleri üzerinde daha fazla çalışma yapıldı ve bunları Amerika'daki müttefiklerimize sunmaya hazırız. ABD tarafıyla mümkün olan en kısa sürede en iyi adımları atmayı umuyoruz. Gerçek barışla ilgileniyoruz ve Amerika ile sürekli temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Savaşın bitmesinin Rusya'ya bağlı olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, revize edilmiş barış planını yakın zamanda ABD'ye göndermek için hazır olacaklarını söyledi.