  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı
Takip Et

Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajında, "Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı
Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı.

Zelenskiy paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum" dedi.

Ukrayna lideri, mesajına şöyle devam etti: 

"Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim.

Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz."

Memur zammında gözler hakem heyetinde: İkinci görüşme bugün yapılacakMemur zammında gözler hakem heyetinde: İkinci görüşme bugün yapılacakEkonomi
Kuzey Kore, yeni hava savunma füzelerini test ettiKuzey Kore, yeni hava savunma füzelerini test ettiDünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 24 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 24 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda azalacak, yağış etkili olacak! İşte hava durumu tahminleriMeteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda azalacak, yağış etkili olacak! İşte hava durumu tahminleriGündem

 

Dünya
Kuzey Kore, yeni hava savunma füzelerini test etti
Kuzey Kore, yeni hava savunma füzelerini test etti
Zelenskiy, barış için Rusya'ya baskı uygulanması çağrısı yaptı
Zelenskiy, barış için Rusya'ya baskı uygulanması çağrısı yaptı
Trump'ın ürettiği akıllı telefonun tanıtım görüntüleri sahte çıktı
Trump'ın ürettiği akıllı telefonun tanıtım görüntüleri sahte çıktı
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 6 şehirde uçuşlar askıya alındı
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 6 şehirde uçuşlar askıya alındı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Trump’ın Putin’e karşı sabrının tükenmesini bekliyoruz
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Trump’ın Putin’e karşı sabrının tükenmesini bekliyoruz
Faslı futbolcu dünya gündeminde! İspanya'ya kadar yüzüp iltica etti
Faslı futbolcu dünya gündeminde! İspanya'ya kadar yüzüp iltica etti