Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı.

Zelenskiy paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum" dedi.

Ukrayna lideri, mesajına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim.

Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz."