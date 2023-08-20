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Zelenskiy'den F-16 önünde mutluluk pozu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy (solda) ve Hollanda Başbakanı Mark RutteZelenskiy, Eindhoven'daki askeri üste F-16 uçakları önünde poz verdi.

Haber Merkezi
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy (solda) ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte (sağda) Hollanda'nın Eindhoven kentinde bulunan askeri hava üssünde bir araya geldikten sonra F-16 savaş uçaklarının önünde poz verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin 42 adet F-16 savaş uçağı teslim alacağını açıkladı.