Zelenskiy'den Kuzey Kore açıklaması: "Rusya'yı desteklemek üzere Ukrayna'ya asker gönderiyor"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Kuzey Kore'nin Rus birliklerini desteklemek üzere silah ve asker gönderdiğini öne sürdü.

Pazar günü yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamalarla bu iddiayı bir kez daha gündeme taşıyan Zelenskiy, bu düşman ittifakı kendilerinden uzak tutmak için Ukrayna'nın batılı ortaklarıyla ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Zelenskiy, "Ukrayna için daha fazla uzun menzilli kabiliyet ve kuvvetlerimiz için daha kararlı silah tedariğinden bahsederken, bu sadece askeri teçhizat listesinden ibaret değil. Bu, saldırgan üzerindeki baskıyı arttırmakla ilgili olmakla birlikte, aynı zamanda Rusya için dayanabileceğinden daha güçlü olacaktır. Bu ayrıca, daha büyük bir savaşın da önüne geçmekle ilgili" ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, barışı garanti altına almak için savaşın sona ermesini sağlayacak doğru koşulları içerdiği iddia edilen "zafer planını" uygulamaya devam edeceğini söyledi.

Kuzey Kor- Rusya ilişkisi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın 2022 başlarında Ukrayna'yı geniş çaplı işgalini başlatmasından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli müttefiklerinden biri haline geldi.

Kuzey Kore'nin Rus birliklerini desteklemek üzere asker gönderdiği iddiası ilk olarak 11 Ekim'de, Kiev ve Seul'deki üst düzey yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'yı balistik füzelerle hedef almasını desteklemek üzere Kuzey Koreli askeri mühendislerin konuşlandırıldığını öne sürdükleri haberlerinin medyaya yansıması sonrası ortaya atıldı.

Basında yer alan haberlerde ayrıca Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'da savaştığı da iddia ediliyordu.

Kremlin iddiaları reddederken, Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov Moskova'da gazetecilere şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu da başka bir yalan habere benziyor."

Washington, Pyongyang'ın Rusya'ya mühimmat içeren 16.000'den fazla nakliye konteyneri gönderdiğini iddia ediyor.