Zelenskiy’den Rusya'ya karşı 40 günlük operasyon talimatı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Güvenlik Servisi (SBU) ile yaptığı görüşmenin ardından, Rus hedeflerine yönelik 40 günlük bir operasyon onayladığını açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin cephe hattından 1500 kilometre uzaklıkta bulunan Ufa'daki iki petrol rafinerisini ve cepheye 300 kilometre mesafedeki Krasnodar bölgesinde bir petrol deposunu daha vurduğunu duyurdu.

Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanılan Belarus'taki Rus röle istasyonlarının kapatıldığını söyleyen Zelenskiy, “Ukrayna istihbaratı istasyonların kapandığını tespit etti. Belarus'un sınır hattında askeri amaçlar dışında bir işlevi olmayan yol altyapısı ile mühimmat ve yakıt depolama tesislerinin inşaatı sürüyor” dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise Ukrayna'yı, ülkesini savaşa çekmeye çalışmakla suçladı. Rusya'nın yanında durduğunu vurgulayan Lukaşenko, Ukraynalılarla savaşma niyetinde olmadıklarını ifade etti.

Ukrayna ordusunun, bu gelişmelerin ardından Rusya ve Belarus sınırındaki Çernihiv bölgesinde kalan yaklaşık bin sivil için 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere zorunlu tahliye emri verdiği kaydedildi.