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Zelenskiy’den Suriye açıklaması: Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik tüm çabalara yardımcı olacağız." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Zelenskiy’den Suriye açıklaması: Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olacağız
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval'ı kabul ettiğini belirtti.

"Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik tüm çabalara yardımcı olacağız"

Her iki bakanın Suriye ziyareti sonrasında hazırladığı rapor hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, "Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik tüm çabalara yardımcı olacağız. Suriye yönetimi ve destek vermeye hazır tüm ortaklarla işbirliği yapmak üzere Ukrayna'da tahıl programını geliştireceğiz. Desteğin mümkün olduğunca güçlü olması için Avrupa ve ABD ile irtibat halinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Bakan Sybiha, 30 Aralık'ta Suriye'nin başkenti Şam'daki temaslarında yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir ve Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

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