  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Zelenskiy'den Türkiye açıklaması: Onaylamaya hazırız
Takip Et

Zelenskiy'den Türkiye açıklaması: Onaylamaya hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenskiy, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması’nı onaylamaya hazır olduklarını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zelenskiy'den Türkiye açıklaması: Onaylamaya hazırız
Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk iş dünyasının temsilcilerini Kiev'de kabul ettiğini belirtti.

Söz konusu toplantının, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri son görüşmenin neticesinde düzenlendiğini aktaran Zelenskiy, "Türk iş dünyasının Ukrayna'da olması önemli." ifadesini kullandı.

Zelenskiy görüşmede, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışı tesis etme yönündeki çabaları, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, farklı tipten insansız hava araçlarının (İHA) üretiminde işbirliği imkanları ve Türk firmalarının Ukrayna'nın yeniden inşasına katılımı konularını ele aldıklarını kaydetti.

"Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamaya hazır."

Zelenskiy, Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasını onaylamaya hazır olduklarını belirterek "Ülkemiz, Türkiye'yi stratejik ortaklarından, aynı zamanda güvenlik garanti ortaklarından biri olarak görüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamaya hazır." ifadesine yer verdi.

Türk müteahhitler Zelenskiy’e proje üstlenmeye hazır olduğunu söylediTürk müteahhitler Zelenskiy’e proje üstlenmeye hazır olduğunu söylediEkonomi

 

Zelenskiy: Bunlar bizim temel kırmızı çizgilerimizdirZelenskiy: Bunlar bizim temel kırmızı çizgilerimizdirDünya

 

 

Dünya
Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
Bir Tesla fiyatına iki Çinli araç! Musk hızla kaybediyor
Bir Tesla fiyatına iki Çinli araç! Musk hızla kaybediyor
Avusturya sığınmacıların aile birleşimini durdurma kararı aldı
Avusturya sığınmacıların aile birleşimini durdurma kararı aldı
AP üyesi Botenga’dan ‘Gazze’ çıkışı! Bakanların şakalaşmasına tepki gösterdi
AP üyesi Botenga’dan ‘Gazze’ çıkışı! Bakanların şakalaşmasına tepki gösterdi
Rusya: Ukrayna'da hedefimiz uzun vadeli barışçıl bir çözüm
Rusya: Ukrayna'da hedefimiz uzun vadeli barışçıl bir çözüm
İsrailliler, Yusuf Makamı'na baskın düzenledi
İsrailliler, Yusuf Makamı'na baskın düzenledi